نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الراتب في التأمينات الاجتماعية ومعرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في المقال التالي
من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة السعودية، هي إمكانية الاستعلام عن قيمة الراتب المستحق من قبل المؤسسة والذي سوف يحصل عليه المواطن بشكل شهري، ولكن بعد التقاعد من العمل، وهي أحدي الخدمات الإلكترونية المميزة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن خطوات الاستعلام عن الراتب المستحق، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال متابعة هذا المقال.
خطوات الاستعلام عن الراتب في التأمينات الاجتماعية
وفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمملكة السعودية خدمة لكل المواطنين المسجلين بها وهي إمكانية الاستعلام عن قيمة الراتب المستحق بعد التقاعد عن الوظيفة التي يعمل بها، وكل ذلك بشكل الكتروني، وخطوات الاستعلام يتم من خلال اتباع الآتي:
- لابد في البداية من الدخول الى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- الدخول إلى التأمينات الاجتماعية اون لاين.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بإدخال الاسم والرقم السري الخاص بالمواطن الذي يكون مسجل بالفعل في هذا الموقع من قبل.
- بعد ذلك يتم الضغط على الوظيفة التي يلتحق بها المواطن.
- اخر خطوة هي اختيار جه العمل، واختيار الأجر الذي يحصل عليه هذا المواطن من هذه الوظيفة الملاحق بها.
- مع الضغط على التأكيد سوف يظهر الراتب الذي سوف يحصل عليه بشكل دوري بعد التقاعد من العمل.
خطوات معرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
يمكن لكل المواطنين السعوديين أو حتى الوافدين المقيمين في المملكة من التحقق من قيمة الراتب، أو التأكد من مدة الاشتراك، وذلك يتم من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:
- يتم الدخول في باديء الأمر إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
- في المكان المحدد يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن.
- يتم الدخول بعد ذلك من خلال إدخال اسم المستخدم، رقم المرور الخاص به إذا كان هذا المواطن مسجل من قبل في موقع التأمينات الاجتماعية.
- سوف يتم عرض بعد ذلك بشكل مباشر الصفحة الخاصة بكافة الخدمات المقدمة من المؤسسة.
- بعد ذلك يتم الضغط على مدة الاشتراك، ويتم كتابة رقم المشترك حتى يظهر قيمة الراتب المستحق بكل سهولة.
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