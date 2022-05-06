خطوات الاستعلام عن الراتب في التأمينات الاجتماعية ومعرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة السعودية، هي إمكانية الاستعلام عن قيمة الراتب المستحق من قبل المؤسسة والذي سوف يحصل عليه المواطن بشكل شهري، ولكن بعد التقاعد من العمل، وهي أحدي الخدمات الإلكترونية المميزة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن خطوات الاستعلام عن الراتب المستحق، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال متابعة هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن الراتب في التأمينات الاجتماعية

وفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمملكة السعودية خدمة لكل المواطنين المسجلين بها وهي إمكانية الاستعلام عن قيمة الراتب المستحق بعد التقاعد عن الوظيفة التي يعمل بها، وكل ذلك بشكل الكتروني، وخطوات الاستعلام يتم من خلال اتباع الآتي:

لابد في البداية من الدخول الى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الدخول إلى التأمينات الاجتماعية اون لاين.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بإدخال الاسم والرقم السري الخاص بالمواطن الذي يكون مسجل بالفعل في هذا الموقع من قبل.

بعد ذلك يتم الضغط على الوظيفة التي يلتحق بها المواطن.

اخر خطوة هي اختيار جه العمل، واختيار الأجر الذي يحصل عليه هذا المواطن من هذه الوظيفة الملاحق بها.

مع الضغط على التأكيد سوف يظهر الراتب الذي سوف يحصل عليه بشكل دوري بعد التقاعد من العمل.

خطوات معرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكن لكل المواطنين السعوديين أو حتى الوافدين المقيمين في المملكة من التحقق من قيمة الراتب، أو التأكد من مدة الاشتراك، وذلك يتم من خلال مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومن خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: