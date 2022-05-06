نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الراجحي للمقيمين بالسعودية بدون تحويل الراتب تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات المتميزة جداً لكل عملائه الكرام داخل أراضي المملكة العربية السعودية في صورة قروض وتمويلات كما أن جميعها يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما يجعل الكثيرون يرغبون في التعامل معه بدون أي تردد.
قرض بنك الراجحي للمقيمين بالسعودية
يوجد ملاين الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والذي تعبرهم المملكة من أهلها وتعاملهم بنفس المعاملة، كما أنها وفرت لهم بعض من الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها حتى تساعدهم على المعيشة خاصة أن الدولة كانت وما زالت تعاني من انتشار فيروسي كورونا الذي أثر على اقتصاد الدولة وكثير من الدول الأخرى.
شروط الحصول على قرض بنك الراجحي للمقيمين
لقد وضع بنك الراجحي عدة شروط مختلفة تساعد المقيمين الحصول على قرض بنك الراجحي بدون تحويل الراتب ومنها:
- يجب أن لا يتعدى عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 60 سنة.
- يجب أن يقوم بنك الراجحي بالموافقة على العميل.
- تقدر قيمة فائدة القرض حوالي 3.12%.
- تبلغ مدة القرض حوالي 60 شهر والمبلغ يقدر بحوالي 50000 ريال سعودي.
- لابد من أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم للحصول على القرض حوالي 2000 ريال سعودي.
- يتم تحويل الراتب لمصرف الراجحي.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك الراجحي
بنك الراجحي مثل باقي البنوك التي تحتاج إلى بعض الأوراق عند تقديم العميل للحصول على أحد القروض والتمويلات ومن أهم الأوراق التي يتم طلبها للحصول على قرض بنك الراجحي التالي:
- بطاقة الأحوال المدنية.
- وجود رمز وصندوق بريد.
- إحضار فاتورة كهرباء أو هاتف أرضي أو فاتورة مياه.
- وجود كشف حساب بنكي يشمل آخر 6 شهور.
- لابد من إحضار قسائم لآخر 6 شهور في حال تم تذبذب الراتب.,
- وجود تعهد من قبل العميل بأنه موافق بتحويل الراتب للبنك.
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