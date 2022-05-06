نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرسمي” تسجيل اولى ابتدائي 1444 على نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تسجيل اولى ابتدائي 1444، حيث ستبدأ مهلة التسجيل للطلاب والطالبات على الصف الأول الابتدائي، ويبحث الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات عن كيفية التسجيل لأبنائهم على نظام نور بكل سهولة ويسر وبدون تعقيد، وسنعرفكم في هذا المقال على شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي، وما هي الفترة المتاح فيها التسجيل، وكيف تسجل للطالب أو الطالبة بكل سهولة، وهذا حتى الإقرار، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين حيث شرحنا كافي ووافي لكم، فتابع معنا.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444، حيث يوجد الآلاف من أولياء الأمور يريدون التسجيل لأبنائهم وبناتهم، وهذا لتقديم أوراقهم في المدارس، حيث إن الأماكن للطلاب في كل مدرسة يكون محدودا.

حيث أعلنت وزارة التعليم عبر منشور رسمي عن مواعيد فتح التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي، ويتاح خلال تلك الفترة التي أعلنت عنها الوزارة التسجيل للطلاب، ولا يمكن التسجيل بعد تلك الفترة حيث ستذهب الفرصة، وننصحكم بمسارعة التسجيل وعدم التأخر لضمان عدم حدوث أية مشاكل.

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

والمواعيد التي أعلنت عنها الوزارة بالتفصيل كالآتي:

من يوم 16 رمضان 1443، حتى يوم 17 ربيع الأول 1444، وهذا في المدارس الأهلية والعالمية والأجنيبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

يبدأ من يوم 7 شوال 1443، حتىي وم 17 ربيع الأول 1444، وهذا بالنسبة للمدارس الحكومية.

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي

وهناك العديد من الشروط المطلوبة للتسجيل، وضحتها الوزارة في منشورها الخاص بالمواعيد، وهو شرط بسيط متعلق بعمر الطالب، وهو ما يلي:

ألا يقل عمر الطالب الطالبة عن 6 سنوات أو أقل ب90 يوم على الأكثر.

ألا يزيد عمر الطالب عن 11 عاما و3 اشهر كحد أقصى للطالب المتقدم له.

تسجيل اولى ابتدائي

ويمكنكم التسجيل بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع تلك الخطوات التالية في الأسطر القادمة والمقطع التالي:

اذهب إلى موقع نور عبر الرابط التالي noor.moe.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق الخاصين بحساب ولي الأمر.

في حالة عدم امتلاك حساب ولي الأمر، فقد شرحنا تسجيل حساب ولي أمر جديد.

بعد تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية اختر تسجيل ابناء.

ثم انقر على تسجيل طالب جديد.

أدخل بيانات الطالب، وبيانات ولي الأمر المطلوبة، ثم اضغط على التالي.

اختر الصف الدراسي الذي تريد التقديم عليه.

بعدها اختر المدرسة التي تريد التقديم لابنك بها.

ثم قم بتعبئة الاستمارة الخاصة ببيانات الطالب المفصلة.

اضغط على زر الإقرار بأن البيانات صحيحة، ثم انقر على تسجيل.

بعد انتهاء التسجيل سيظهر لك صفحة بها المستندات المطلوبة والتي ستحتاجها حين الذهاب لاستكمال باقي اجراءات التقديم في المدرسة.

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