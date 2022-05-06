إجراء مفاجئ من «شل» بشأن محطات الوقود فى روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، إن شركة الطاقة البريطانية "شل" اقتربت من بيع شبكة محطات الوقود التى تملكها فى روسيا، وذلك فى ظل الضغوطات الغربية على موسكو، والمتمثلة فى العقوبات.





ووفقًا لصحيفة "فوربس"، قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط والغاز "شل" تستعد لبيع أعمالها فى محطات الوقود فى روسيا، لافتة إلى أنه من بين المشترين المحتملين "لوك أويل"، أكبر شركة نفط خاصة فى روسيا.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الوقود الروسى، بافيل بازينوف، إن الصفقة يمكن إتمامها بسرعة كافية وبحسم كبير للمشترى المحتمل، مضيفًا: "أعتقد أن عملية الشراء ستتم بحسم كبير من سعر التجزئة الحقيقى، لأن (شل) الآن فى وضع تفاوضى ضعيف، وتحتاج الشركة إلى مغادرة روسيا بسرعة لأسباب سياسية".

وكانت شركة "شل" أشارت فى وقت سابق، إلى أنها خسرت نحو 3.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى، بسبب انسحابها من روسيا.

وفى نهاية فبراير الماضى، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز "شل"، أنها ستتخلى عن حصصها فى عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية فى روسيا.