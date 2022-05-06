العالم اليوم - تزوير بالجنسية والسن.. شكوى للفيفا قد تقلب مجموعة بالمونديال

انتم الان تتابعون خبر تزوير بالجنسية والسن.. شكوى للفيفا قد تقلب مجموعة بالمونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 02:15 مساءً - عقب فشل منتخب تشيلي في التأهل لكأس العالم 2022، قدم الاتحاد المحلي لكرة القدم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) ضد الإكوادور التي تأهلت للمونديال، على خلفية مزاعم حول جنسية وسن مزورين لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية.

وأفاد الاتحاد التشيلي أن الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى الفيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وخاض كاستيو (23 عاما) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021، والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 نوفمبر من العام ذاته.

واحتلت تشيلي المركز السابع بالمجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، متأخرة بفارق 4 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين وأوروغواي الثالثة.

في المقابل، تخوض بيرو الخامسة ملحقا مع الفائز بين الإمارات وأستراليا في 13 يونيو المقبل، في قطر.

وفي حال قبل الفيفا شكوى اتحاد تشيلي وأعلن فوز منتخبه الوطني بالمباراتين، فان ذلك سيسمح له بحجز مركز مؤهل للنهائيات، علما أن القرعة أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.

وقال محامي الاتحاد التشيلي إدواردو كارليتسو لقناة "ناسيونال دي تشيلي" إن نظيره الإكوادوري كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة ميلاد كولومبية، وإن الدليل أرسل إلى الفيفا.

وكتب الاتحاد التشيلي في بيانه: "لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة"، و"لا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، ومنها تقرير للمكتب الوطني للأحوال المدنية، أعلى سلطة في هذا البلد، كشفت عن وجود تناقضات في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب".

وأضاف: "لجنة تحقيق من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تهدف إلى توضيح المخالفات في ملفات اللاعبين، خلصت إلى أن اللاعب كولومبي".

غير أن اتحاد الإكوادور أصر في بيان على أن كاستيو "مسجل حسب الأصول مع السلطة القانونية المختصة"، ولديه "جميع الوثائق الوطنية الصالحة".

وبموجب قوانين الفيفا، لا يمكن للاعب أن يمثل دولة لا يحمل جنسيتها.

وتزعم شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 نوفمبر 1998.

وارتدى كاستيو قميص منتخبي الإكوادور دون 17 عاما و20 عاما قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول، فشارك لأول مرة في سبتمبر 2021 ولعب في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر، وساهم في 4 انتصارات مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.

وبدأ كاستيو مسيرته مع نادي نورتي أميركا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة غواياكيل أحد أبرز أندية البلاد.