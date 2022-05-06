العالم اليوم - الكرملين يعلق على "طول العمليات العسكرية" في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 01:18 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي في أوكرانيا المجاورة "تسير وفقا لما هو مخطط له".

وجاء تصريح بيسكوف في معرض تعليقه على رأي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال فيه إن العملية الروسية في أوكرانيا "طال أمدها".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن هناك "تهديدا محتملا" لسلامة أراضي أوكرانيا مصدره بولندا.

وتابع: "خطاب في غاية العدائية صدر من بولندا في الأشهر الأخيرة، لم تكن نبرتها ودية عادة، لكن تلك النبرة أصبحت معادية تماما خلال الأشهر الماضية، وحقيقة أن تهديدا ما لسلامة أراضي أوكرانيا قد يأتي من بولندا، باتت من الحقائق الواضحة".

ومن جهة أخرى، أحجم بيسكوف عن تأكيد ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتن قد اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية.

وانتقدت إسرائيل لافروف بسبب التصريحات، ووصفتها بأنها أكاذيب "لا تغتفر"، وتقلل من أهوال المحرقة النازية.

وقال بينيت الخميس إن بوتن اعتذر عن التصريح خلال محادثة هاتفية بينهما، وإنه قبل الاعتذار.

وتأكيدا لقوة العلاقات بين روسيا وإسرائيل، شدد بيسكوف على أن البلدين تواصلان الحوار القائم على الثقة والمودة.

ونفى امتلاك الكرملين ما نسب إلى مصادر أوكرانية من معلومات حول إصابة سفينة روسية في البحر الأسود.

وأوضح بيسكوف أنه "من المستحيل أن يجري الاحتفال بعيد النصر في ماريوبول، جنوبي أوكرانيا، والكرملين ليس على علم بأي وفد رسمي تم إرساله إلى المدينة".