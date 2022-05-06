طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم من خلال الشركة المصرية للاتصالات

يبحث الكثير من مستخدمي التليفون الأرضي عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي باستخدام الاسم أو رقم الهاتف لمعرفة قيمة الفاتورة المراد تحصيلها من المستخدمين في نهاية كل شهر وتتيح شركة المصرية للاتصالات عدة طرق سهلة لمعرفة ذلك.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط

تتيح الشركة الاستعلام بعدة طرق مختلفة لضمان تسهيل عملية الاستعلام للجميع، ويمكن الاستعلام باستخدام الاسم فقط في حالة نسيان الرقم أو عدم التأكد منه بدقة وهذه الطريقة لها عدة خطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

عمل حساب على الموقع وذلك عن طريق الضغط على كلمة حسابي أو my we.

إتمام عملية الاشتراك في الموقع بادخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

بعد ذلك نضغط على كلمة حسابي فيزهر عدة خيارات.

نختار منها ادارة الخطوط الأرضية.

قم بإدخال الاسم كاملا في الخانة المخصصة.

اضغط على ايقونة اظهر الفواتير وسوف يظهر لك كافة تفاصيل الاسم المراد الكشف عن فاتورته.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يمكن معرفة قيمة الفاتورة اذا كنت تعرف الرقم فقط ولا تعرف الاسم الكامل وتختلف خطوات الكشف عن الفاتورة باستخدام الرقم قليلا وهي كالتالي:

يتم الدخول للموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية من هنا.

لا تحتاج هذه الطريقة لتسجيل الدخول او الاشتراك في الموقع.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك مع اختيار كود المنطقة التابع لها بدقة.

الضغط على زر اظهر الفواتير.

تتيح الشركة أيضا إمكانيه الدفع عبر الالكتروني من نفس الموقع.

الاستعلام عن تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للعميل أيضا الاستعلام عن فاتورة الهاتف عن طريق التواصل مع خدمة العملاء من أي خط أرضي، كذلك يمكن التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الموبايل ولكن يجب أن يكون الواصل من خلال خط شبكة وي تحديدا وذلك على الرقم 111، اما في حالة الرغبة في التواصل مع الشركة من شبكات المحمول الأخرى فيكون بواسطة الرقم 01555000111 ويتم استقبال المكالمات طوال اليوم، كما يمكن سداد القيمة المستحقة للفاتورة بالطريقة التقليدية وهي التوجه لأقرب فرع للشركة لدفع الفواتير.