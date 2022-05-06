الصين: وضع كورونا لا يزال معقدًا وخطيرًا

جدة - نرمين السيد - وأشار المسؤول وو ليانج يو، إلى أن أقاليم لياونينج وتشجيانج وخنان من بين أماكن أخرى أبلغت فى الفترة الأخيرة عن حالات تفش جديدة لفيروس كورونا، رغم أنه لم تتضح مصادر العدوى.

وأضاف وو، أن مخاطر الانتكاسة لا تزال قائمة وأن الصين بحاجة إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع بؤر التفشى المحلية، وتحسين تدابير السيطرة على المرض فى الوقت المناسب.