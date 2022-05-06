روسيا تدمر مستودع ذخيرة كبير للجيش الأوكرانى فى كراماتورسك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز عقده صباح اليوم الجمعة، إن القوات الجوفضائية الروسية دمرت مستودعًا كبيرًا للذخيرة تابعا لمجموعة القوات الأوكرانية، وذلك باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن المستودع المشار إليه يقع ضمن مجمع مصنع إنتاج الآلات "إينيرجو ماش سبيتس ستال" فى كراماتورسك، شمالى مدينة دونيتسك التابعة لإقليم الدونباس.