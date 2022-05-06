نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القرعة الأمريكية 2023/2022 شرح بالفيديو لألية الاستعلام وموعد نتيجة قرعة الهجرة العشوائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث عن نتائج القرعة الأمريكية 2022، من قبل المواطنون الذين قاموا بالتسجيل للهجرة إلي أمريكا، ضمن برنامج الهجرة العشوائية التي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية كل عام، وتعطي مواطني بعض الدول الصديقة تأشيرات دخول أمريكا للإقامة والعمل والدراسة، ويمكن لجميع المتقدمين للحصول على الجرين كارد الاستعلام، عبر رابط الخارجية الأمريكية الرسمي، وسنقدم من خلال موقعكم ثقفني شرح لألية الإستعلام الإلكتروني لمعرفة نتيجة القرعة العشوائية.

كانت الخارجية الأمريكية قد فتحت باب التسجيل الإلكتروني للحصول على الجرين كارد، بداية من يوم 17 أكتوبر 2021 العام الماضي، وأستمر موقع الخارجية يستقبل الطلبات حتى يوم 6 نوفمبر 2021، وفق الشروط والضوابط العامة المحددة للتسجيل، وأهمها أنم يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتسجيل، ولا يكون عليه أي شبهه جنائية ولا ينتمي إلي أي تنظيمات إرهابية تقع تحت الحظر الأمريكي وموقع عليها عقوبات أمريكية.

رابط نتائج القرعة الأمريكية 2023/2022

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov .

. النقر على كلمة check statas.

ثم كلمة continue.

ثم سجل الاسم بالكامل ورقم أستمارة التسجيل الإلكترونية للهجرة.

سجل سنة ميلادك.

أضغط على أيقونة submit.

انتظر النتيجة أما بالقبول في القرعة أو الرفض.

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2022

أن تكون من الدول المسموح لها بالتسجيل للقرعة.

أن تكون لا تنتمي لأي تنظيمات إرهابية معادية للولايات المتحدة الأمريكية.

أن تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة لحد أدنى أو أي شهادة تعادلها.

أن تكون مسجل طلب واحد فقط وعدم تقديم أكثر من طلب بنفس البيانات والمعلومات.

تقديم صورة شخصية مقاس 600*600 بكسل كما هو مطلوب للوتري الأمريكي.

أن تكون البيانات المسجلة صحيحة ومطابقة لبيانات الجهات المعنية وذات الشأن.

يجب تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل منها أو الإعفاء النهائي وتكون موثقة.

موعد إعلان نتائج اللوتري الأمريكي

من المرجح أن يعلن عن نتيجة قرعة أمريكا 2022 خلال الساعات القليلة القادمة، هناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى إعلان القرعة في الفترة من السبت الموافق 7 ماي الجاري، حتى يوم الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر شهر ماي، ولكن هذه المواعيد غير مؤكدة ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنتابع موعد الإعلان ونخبركم به على الفور فتابعونا.

موقع وزارة الخارجية الأمريكية

موقع وزارة الخارجية الأمريكي هو الموقع الرسمي، الذي يمكنك الدخول عليه والإطلاع على نتائج القرعة الأمريكية 2022، وتهيب الخارجية بالمواطنين المسجلين للحصول على الباسبور الأمريكي، عدم الانسياق وراء أي مواقع أخرى تعلن عن النتائج.