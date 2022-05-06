نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة اللوتري الأمريكي 2022 قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا إلكترونياً بالرقم التأكيدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتيجة اللوتري الأمريكي 2022، من أهم الموضوعات التي تشغل ملايين المتقدمين على الهجرة والإقامة الدائمة في أمريكا، حيث من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، فقد تم فتح التسجيل خلال الفترة من 7 أكتوبر حتي 6 نوفمبر 2021 لمختلف الدول الراغب مواطنيها في الهجرة لأمريكا، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بتقديم ونقل الأخبار التي تهم المواطنين بمختلف الدول، لذلك نقدم لكم الرابط الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022، وكذالك الموعد المحدد لظهور النتيجة مع متابعة مستمرة لأخر التطورات بشأن هذا الموضوع.

موعد نتيجة اللوتري الأمريكي 2022

من المتعارف عليه بصفة مستمرة منذ بدء العمل على نظام الهجرة العشوائية لأمريكا، أن يتم الإعلان عن نتائج قرعة اللوتري الأمريكي في اليوم السابع أو الثامن من شهر مايو من كل عام، على أن يكون إعلان النتائج إلكترونياً عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث في التزايد بصورة ملحوظة من مختلف الدول، لمعرفة موعد إعلان النتائج وطريقة الاستعلام، وسوف نوضح لكم بالخطوات طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا فتابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023

الدخول على الموقع الإلكتروني “dvprogram.state.gov“.

الضغط على مربع “check status”.

النقر على كلمة continue.

كتابة الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه خلال التسجيل.

تسجيل البيانات الشخصية وتاريخ الميلاد كامل وصحيح.

الضغط على submit.

تظهر النتيجة بالقبول أو الرفض.

قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

هو برنامج تقدمة وزارة الخارجية الأمريكية للراغبين في الإقامة الدائمة والهجرة لأمريكا، ويتم فتح التقديم له إلكترونياً كل عام لمختلف الدول العربية المسموح لها التسجيل، ويكون ذلك خلال شهر أكتوبر من كل عام على أن يتم إعلان النتائج في شهر مايو للعام الذي يلي التسجيل، ويكون العدد المطلوب سنوياً ما يزيد عن 50 ألف فرد ممن تنطبق عليهم الشروط.

نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023

من المتوقع أن يبلغ عدد الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية لهذا العام ما يزيد عن 55 ألف مواطن.

وقد يرتفع فيما بعد عدد التأشيرات التي يتم منحها للسفر لأمريكا بعد إعلان نتيجة اللوتري، نتيجة لسفر عائلات الفائزين في القرعة للإقامة معهم، وننوه على المتقدمين على برنامج الهجرة لأمريكا التأني خلال عملية البحث عن النتيجة إلكترونياً، نظراً لما يشهده الموقع الإلكتروني من ضغط كبير خلال عملية الاستعلام، ونتمنى للجميع التوفيق.