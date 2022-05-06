شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وموعد صرف الضمان لشهر يونيو 2022 راتب ذو القعدة

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وموعد صرف الضمان لشهر يونيو 2022، من المواضيع التي يزداد عليها البحث باستمرار على محرك البحث جوجل ومنصات التواصل، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وذلك للمستفيدين الجدد أو المستفيدين المسجلين بالفعل في الضمان الاجتماعي القديم.

تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وذلك من خلال الدفع بالكثير من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وهذه البرامج تقدم للأسر الأكثر احتياجاً بناءً على شروط تم وضعها بدقة وحرص حتى يصل الدعم لمستحقيه، وحتى يتم توزيع الدعم على الفئة الأكثر احتياجاً ولكي يتم توزيع الدعم بشكل عادل، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في توفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ومن أهم هذه البرامج برنامج حساب المواطن وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وبرنامج سكني وبرنامج دعم ريف وغير ذلك من برامج الدعم المختلفة.

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بشكل إلكتروني من خلال الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، ويتم ذلك ببعض الخطوات البسيطة والتي سوف نلقي الضوء عليها في هذا المقال، لكن يجب أن تتوافر في المتقدم شروط استحقاق الضمان الجديد 1443، وفيما يلي سوف نستعرض معكم موعد صرف الضمان لهذا الشهر يونيو 2022، وكذلك شروط الضمان الاجتماعي الجديد ورابط التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد أو الأسرة الضمانية وهذه الشروط كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى المحتسب للضمان. تقديم جميع المستندات المطلوبة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التسجيل في برامج التدريب والتأهيل التابعة للوزارة بالنسبة للقادرين على العمل. يجب على القادرين على العمل الجدية في التسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة.

موعد صرف الضمان لشهر يونيو 2022

معلوم للجميع أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد موعد نزول الضمان الجديد 1443. ويتم نزول دعم الضمان في الحسابات الخاصة بالمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. هذا إذا لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية وفي هذه الحالة قد يتم تقديم الصرف أو تأخيره عن الموعد المحدد. ولذلك يتم صرف الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة يوم الأربعاء 02\11\1443 الموافق 01\06\2022.

عداد نزول الضمان لشهر ذو القعدة 1443

عدم تحديث البيانات من أهم أسباب توقف صرف الضمان

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد. على ضرورة تحديث البيانات المطلوب تحديثها في الوقت المحدد. وتعطي مدة لتحديث البيانات تقدر 30 يوم. وإذا انتهت المدة المقررة ولم يقم المستفيد بتحديث البيانات المطلوبة يتم إيقاف الدعم المخصص له.