نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 وخطوات تسجيل الصف الأول عبر نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي
وزارة التعليم بالمملكة السعودية قد أعلنت عن الإتاحة للتسجيل لطلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية، وهذا سيكون إلكترونياً عبر نظام نور الذي تم تخصيصه لتلك المرحلة، مما يجعل هناك توفير كثيراً في الوقت والجهد الذي كان يبذل عند الحاجة للتوجه للمدرسة لكي يتم تسجيل الطلاب، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنوضح لكم الإجابة عن تساؤل متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 خطوات تسجيل الصف الأول.
متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444
أولاً التسجيل الصف الأول ابتدائي العام الجديد القادم 1444 سيكون طبقاً لبعض المراحل، وهي كالآتي:
- أولاً بالنسبة للمرحلة الأولى وكذلك الثانية التسجيل لهم بدأ منذ الرابع والعشرين من شهر يناير 20 22 الذي كان يوافق وقت 11 جمادى الأول.
- أما المرحلة الثالثة فالتسجيل بها السادس والعشرين من شهر فبراير، يوافق هذا التاريخ 14 من شهر رجب.
- المرحلة الرابعة التسجيل السابع والعشرين من شهر مارس الذي يوافق 24 شعبان.
- بالنسبة للمرحلة الخامسة فإن التسجيل 17 أبريل الذي كان يوافق هذا التاريخ 15 من شهر رمضان.
- المرحلة السادسة 21 من شهر أبريل يوافق 19 رمضان.
- المرحلة السابعة تسجيلها 26 مايو الذي 25 شوال.
- المرحلة الثامنة تسجيلها 15 من شهر أغسطس.
خطوات تسجيل الصف الأول
بإمكان جميع أولياء الأمور أن يسجلوا للطلاب بالصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور طبقاً لاتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:
- أولاً تدخل لنظام نور.
- تدخل بعدها لحساب ولي الأمر وتكتب اسم المستخدم، كلمة السر، تضيف رمز التحقق، وتضغط فوق تسجيل الدخول.
- تنتقل للصفحة الرئيسية بنظام نور، وتفتح صفحة تسجيل الأبناء.
- تنقر على كلمة تسجيل الطالب الجديد، وتدخل رقم الهوية أو حتى رقم الإقامة الذي يخص الطالب.
- تكتب كافة المعلومات عن ولي الأمر.
- تضيف بيانات الطالب من الجنسية وجنسية الأم.
- تحدد رقم الجواز، تكتب رقم الهوية، أو حتى الإقامة.
- تحدد بعدها مدة الانتهاء لبطاقة الهوية ومكان إصدارها.
- تكتب بعدها اسم الطالب والأب والجد والعائلة باستخدام اللغة العربية.
- اسم الطالب والأب والجد والعائلة أيضاً باستخدام اللغة الإنجليزية.
- تضيف تاريخ الميلاد هجرياً وميلادياً.
- تدخل المعلومات التي تتعلق بالسكن من نوع السكن المنطقة، الملكية الحي، والشارع، والمدينة بالإضافة لرقم المنزل.
- تدخل بيانات التواصل من رقم الهاتف وهاتف المنزل الرمز البريدي والعنوان الوطني.
- تدخل بيانات المدرسة التي يرغب الطالب أن يلتحق بها من اسم المدرسة، المكتب التابع له نوع المدرسة، وكذلك الإدارة التعليمية التي تتبع المدرسة.
- ترفع جميع الوثائق التي يتم طلبها.
- تحدد المدارس وتضع الطالب بمقاعد الانتظار حتى تزيد من فرص القبول لهم إن امتلأت المقاعد. بالمدارس التي تريد الالتحاق بها ثم أكد على الطلب.
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