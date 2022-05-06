متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 وخطوات تسجيل الصف الأول عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

وزارة التعليم بالمملكة السعودية قد أعلنت عن الإتاحة للتسجيل لطلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية، وهذا سيكون إلكترونياً عبر نظام نور الذي تم تخصيصه لتلك المرحلة، مما يجعل هناك توفير كثيراً في الوقت والجهد الذي كان يبذل عند الحاجة للتوجه للمدرسة لكي يتم تسجيل الطلاب، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنوضح لكم الإجابة عن تساؤل متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 خطوات تسجيل الصف الأول.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444

أولاً التسجيل الصف الأول ابتدائي العام الجديد القادم 1444 سيكون طبقاً لبعض المراحل، وهي كالآتي:

أولاً بالنسبة للمرحلة الأولى وكذلك الثانية التسجيل لهم بدأ منذ الرابع والعشرين من شهر يناير 20 22 الذي كان يوافق وقت 11 جمادى الأول.

أما المرحلة الثالثة فالتسجيل بها السادس والعشرين من شهر فبراير، يوافق هذا التاريخ 14 من شهر رجب.

المرحلة الرابعة التسجيل السابع والعشرين من شهر مارس الذي يوافق 24 شعبان.

بالنسبة للمرحلة الخامسة فإن التسجيل 17 أبريل الذي كان يوافق هذا التاريخ 15 من شهر رمضان.

المرحلة السادسة 21 من شهر أبريل يوافق 19 رمضان.

المرحلة السابعة تسجيلها 26 مايو الذي 25 شوال.

المرحلة الثامنة تسجيلها 15 من شهر أغسطس.

خطوات تسجيل الصف الأول

بإمكان جميع أولياء الأمور أن يسجلوا للطلاب بالصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور طبقاً لاتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي: