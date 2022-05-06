الاتحاد الأوروبى يتراجع ويقترح إعفاء بعض أعضائه من حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - اقترح الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إعفاء المجر وسلوفاكيا والتشيك من حظر النفط الروسى حتى 2024، فى تراجع عن قرار أعلنه أول أمس الأربعاء، وهو ما يأتى فى أعقاب تحذير رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، فى هذا الصدد.





وشدد رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، على أن الاقتراح الحالى للمفوضية الأوروبية بحظر واردات النفط الروسى سيكون بمثابة "قنبلة ذرية" يتم إلقاؤها على الاقتصاد المجرى، مضيفا أن بلاده مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدًا يلبى مصالحها. واقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبى، أول أمس الأربعاء، حزمة عقوبات أشد صرامة ضد موسكو، بينما تتخوف دول أوروبية من تأثير قطع واردات النفط الروسية، حيث تشعر تلك الدول بأن وقف تلك الواردات لن يتيح لها الوقت الكافى للتكيف. وفى تصريحاته للإذاعة الرسمية، قال أوربان إن المجر ستحتاج إلى 5 سنوات، وتقوم باستثمارات ضخمة فى مصافيها وخطوط الأنابيب حتى تتمكن من تحويل نظامها الحالى، الذى يعتمد على 65% من احتياجاته على النفط الروسى.

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