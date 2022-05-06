40 أسيرا حوثيا يصلون عدن على متن طائرة للصليب الأحمر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته قناة "العربية" و"الحدث"، منذ قليل، أوضح التحالف أن المراحل الثلاثة لنقل الأسرى الى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم الجمعة.

وأشارت التقارير إلى أن طائرة الصليب الأحمر التى تحمل 40 أسيرًا حوثيا وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، موضحة أن عدد الأسرى المفرج عنهم بلغ نحو 108 أسيرًا، وسيصلون إلى مطار عدن تباعًا.