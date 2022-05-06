قرض إمكان بنك الراجحي بدون فوائد هيحقق حلمك تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

قرض إمكان بنك الراجحي بدون فوائد والمستندات المطلوبة يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك المعروفة داخل المملكة السعودية ويوجد له العديد من الفروع الموجودة في كل مكان ويقوم بتقديم عروض تمويلية يستفيد بها المقيمين والمواطنين بالمملكة السعودية وبالتالي قامت بتوضيح أهم شروط الحصول على قرض إمكان والأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقديم وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي.

شروط قرض إمكان بنك الراجحي

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الشروط التي قام مصر بتحديدها لامكانية حصول جميع المتقدمين على القرض وذلك من خلال الشروط التالية:

أولا يجب أن يبدأ عمر المتقدم من 20 إلى 60 عام ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك.

أما بالنسبة للأشخاص التابعين للهيئات العسكرية لا يزداد عمرهم عن 70 عام على الأقل.

يبدأ مبلغ التمويل من 2 , 000 إلى 50 , 000 ريال سعودي.

كما ينبغي على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي في أي فرع من فروع بنك الراجحي بالمملكة السعودية.

لا تتضمن وجود كفيل للمقيم في حالة التقديم للحصول على هذا القرض أو الاستفادة منه.

ينبغي ألا يقل الدخل الشهري الخاص بهذا الشخص المتقدم عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يعمل هذا المتقدم في وظيفة تابعه للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة السعودية.

يجب أن يتوفر سجل الائتمان خاص بالشخص المتقدم مع وجود كشف حسابي يوضح آخر ثلاث رواتب شهرية حصل عليها ويكون الكشف معتمد من قبل البنك.

الأوراق والمستندات للحصول على تمويل إمكان الراجحي

يمكنك أن تقوم بالتقديم على طلب تمويل إمكان الراجحي من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي ببنك الراجحي وكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وبعد ذلك سوف تذهب إلى أقرب فرع إليك تابع لبنك الراجحي ولكن ينبغي عليك أولا تجهيز المستندات المطلوبة التي تم تحديدها من قبل البنك وهي كالآتي: