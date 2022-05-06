نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 حلول سحرية بنصف ليمونه لا تعلمها النساء في المقال التالي
يلقب الليمون بملك الفاكهة وهذا بسبب أهميته الغذائية العالية وهو فاكهة حمضية ونتعرف هنا علي مكونات الليمون الحامض وبعض الاستخدامات السحرية لليمون والتي يمكن بواسطتها حل العديد من المشاكل التي تواجه النساء في المنزل .
مكونات الليمون الحامض
- فيتامين سي وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويتواجد هذا الفيتامين بوفرة في الليمون الحامض ويعمل نقص هذا الفيتامين علي الشعور الدائم بالتعب وتراكم الدهون ونقص معدل التمثيل الغذائي وضعف المناعة وصعوبة التئام الجروح .
- حمض الليمونيك وهو الذي يعطي الليمون الطعم اللاذع ويساعد وينشط هذا الحمض إنتاج أنزيم الببسين في المعدة مما يحسن من هضم البروتين .
- البيوفلافونويد وهي من أهم مضادات الأكسدة التي تساعد في القضاء علي الجذور الحرة وتعزز من عمل فيتامين سي وتقوي الأوعية الدموية وتحسن من صحة القلب .
- البكتين وهي مادة تقلل من ارتفاع الكوليسترول في الدم وتزيد من الشعور بالشبع وتحسن من عمل البنكرياس مما يساعد علي فقد الوزن .
الليمون والبشرة
يمكن فرك الوجه بالليمون للتفتيح والقضاء علي الحبوب أما أصحاب البشرة الحساسة فعليهم خلط الليمون بالعسل واستخدامه كقناع للبشرة وبعدها يفضل غسل الوجه بماء الورد أو الماء الفاتر لغلق المسام وينصح بعدم التعرض للشمس بعدها لذلك يفضل عمل هذه الماسكات ليلا .
حلول سحرية باستعمال نصف ليمونه فقط
- إزالة اسمرار منطقة الإبط حيث يستطيع الليمون بسبب الحمضية العالية علي تفتيح منطقة الإبط حيث يساهم في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة حيث يمكنك فرك نصف ليمونه تحت الإبط قبل الاستحمام بفترة لا تقل عن عشرة دقائق وينصح بعد الاستحمام باستعمال كريم مرطب .
- إزالة الرائحة الكريهة للأحذية حيث يمكنك إضافة نصف ليمونه في الحذاء وتركها ليلة كاملة بعدها سوف تلاحظين زوال هذه الرائحة .
- التخلص من الذباب باستخدام نصف ليمونه وغرس العديد من أعواد القرنفل ووضعها في مكان انتشار الذباب أو في الحجرات وعلي النوافذ .
- كوب من الماء ونصف ليمونه يساعدك في حرق دهون الجسم .
- التخلص من البقع الصفراء في الملابس حيث تظهر بعض البقع الصفراء علي الملابس عند تركها فترة ليست بالقليلة وكل ما عليك هو إضافة قطرات الليمون علي البقع أثناء غسل الملابس .
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