5 حلول سحرية بنصف ليمونه لا تعلمها النساء

يلقب الليمون بملك الفاكهة وهذا بسبب أهميته الغذائية العالية وهو فاكهة حمضية ونتعرف هنا علي مكونات الليمون الحامض وبعض الاستخدامات السحرية لليمون والتي يمكن بواسطتها حل العديد من المشاكل التي تواجه النساء في المنزل .

مكونات الليمون الحامض

فيتامين سي وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويتواجد هذا الفيتامين بوفرة في الليمون الحامض ويعمل نقص هذا الفيتامين علي الشعور الدائم بالتعب وتراكم الدهون ونقص معدل التمثيل الغذائي وضعف المناعة وصعوبة التئام الجروح .

حمض الليمونيك وهو الذي يعطي الليمون الطعم اللاذع ويساعد وينشط هذا الحمض إنتاج أنزيم الببسين في المعدة مما يحسن من هضم البروتين .

البيوفلافونويد وهي من أهم مضادات الأكسدة التي تساعد في القضاء علي الجذور الحرة وتعزز من عمل فيتامين سي وتقوي الأوعية الدموية وتحسن من صحة القلب .

البكتين وهي مادة تقلل من ارتفاع الكوليسترول في الدم وتزيد من الشعور بالشبع وتحسن من عمل البنكرياس مما يساعد علي فقد الوزن .

الليمون والبشرة

يمكن فرك الوجه بالليمون للتفتيح والقضاء علي الحبوب أما أصحاب البشرة الحساسة فعليهم خلط الليمون بالعسل واستخدامه كقناع للبشرة وبعدها يفضل غسل الوجه بماء الورد أو الماء الفاتر لغلق المسام وينصح بعدم التعرض للشمس بعدها لذلك يفضل عمل هذه الماسكات ليلا .

حلول سحرية باستعمال نصف ليمونه فقط