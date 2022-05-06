رئيس وزراء المجر: لا نستطيع التخلى عن النفط الروسى قبل 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن بلاده تتنظر اقتراحًا جديدًا من الاتحاد الأوروبى بشأن عقوبات النفط الروسى، لافتًا إلى أن المجر لا يمكنها دعم حزمة عقوبات التكتل الأوروبى الجديدة على روسيا فى شكلها الحالى، حسبما نقلت "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وفى تصريحات للإذاعة الرسمية فى المجر، قال أوربان: "نحتاج إلى 5 سنوات للتخلى عن الطاقة الروسية وتمويل للاستثمارات"، مشددًا على أنه "لا يمكن القبول بأن تكون تداعيات العقوبات أخطر على أوروبا منها على روسيا". وجدد رئيس الوزراء المجرى تأكيد رفض بلاده دعم المقترحات الأوروبية الحالية لحظر واردات النفط الروسية.

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