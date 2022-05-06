العالم اليوم - تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

انتم الان تتابعون خبر تأجيل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 10:18 صباحاً - أعلن القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الجمعة، تأجيل دورة الألعاب الآسيوية المقبلة حتى العام 2023.

فقد قال راندير سينغ، القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، لرويترز، اليوم الجمعة، إن الألعاب القارية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية في سبتمبر المقبل تأجلت حتى 2023.

وكان من المقرر إقامة النسخة 19 من الألعاب الآسيوية، الثانية في العالم من حيث الحجم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، بين العاشر والخامس والعشرين من سبتمبر المقبل في هانغتشو التي تبعد نحو 175 كيلومترا جنوب غربي شنغهاي.

ولم يتم طرح أي سبب على الفور للتأجيل لكن أثيرت علامات الاستفهام حول إقامة الدورة في ظل إغلاق مدينة شنغهاي مؤخرا بسبب تفشي كوفيد-19.

ولم ترد اللجنة المنظمة المحلية على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وتم اتخاذ قرار التأجيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في طشقند اليوم.

وتأجلت معظم الأحداث الرياضية الدولية في الصين أو ألغيت منذ بداية جائحة كوفيد-19، باستثناء دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في بكين في ظل ضوابط صحية صارمة في فبراير الماضي.

وقال منظمون في مدينة هانغتشو في بداية أبريل الماضي إن جميع ملاعب المنافسات البالغ عددها 56 والتي ستستضيف الدورة قد اكتملت مع استمرار إجراء فعاليات تجريبية، حيث تستعد المدينة الواقعة على ضفاف بحيرة لاستضافة أكثر من 11 ألف رياضي من 44 دولة وإقليم.

ويأتي هذا التأجيل بعد أقل من 3 أشهر على استضافة بكين لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية، وفقا للأسوشيتد برس.

وبحسب الوكالة، فقد أعلن التلفزيون الحكومي الصيني عن التأجيل في بيان مقتضب، من دون أن يحدد أي شيء بشأن إعادة الجدولة، ونقل النبأ عن المجلس الأولمبي الآسيوي مرة أخرى دون تفاصيل.