4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - سجلت الصين حلال الساعات الـ24 الماضية 4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت الصين حلال الساعات الـ24 الماضية 4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة. وأفادت لجنة الصحة الوطنية فى الصين بأن العدد الإجمالى للاصابات فى البر الصينى الرئيسى بلغ 218945, فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 5153.

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