الصين: العقوبات تؤدى إلى تردى الوضع الاقتصادى العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم "إنه يتعين على الولايات المتحدة، التى يمثل اقتصادها أكبر اقتصاد فى العالم، أن تفعل المزيد من أجل إنعاش الاقتصاد العالمى وتحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية".
وأضاف المتحدث الصينى قائلا: "إن الصين على استعداد للعمل مع كافة الأطراف للمساهمة فى تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية وتشجيع الجهود الرامية إلى تحقيق الانعاش الاقتصادى العالمى وزيادة الثقة العالمية فى التنمية".
واستدرك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: "إنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادى والوضع الاقتصادى العالمى الهش، فإن الولايات المتحدة والقليل من الدول الأخرى تتمسك بمصالحها الخاصة وتقوم بزيادة العقوبات من جانب واحد".
ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير إخبارية إلى أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فيما يتعلق بهذا الشأن تأتى فى الوقت الذى تتعرض فيه الصين لضغوط متزايدة، خاصة من جانب الولايات المتحدة، لكى تدين العمليات الروسية فى أوكرانيا.
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