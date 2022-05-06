عاجل- بريطانيا: الهجوم البرى الروسى مستمر على مصنع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - قالت الاستخبارات البريطانية، اليوم الجمعة، إن الهجوم البرى الروسى على مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول مستمر، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى سياق متصل، قال بيان للقيادة العسكرية للجيش الأوكرانى إنه يتوقع أن تقوم روسيا بعملية إنزال على ساحل البحر الأسود فى المناطق المجاورة لمدينة أوديسا الساحلية، لافتًا إلى تزايد تحليق مسيرات الاستطلاع الروسية فوق المنطقة. ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكا برافدا"، فإن البحرية الروسية مستمرة فى تعزيز تواجدها قبالة الساحل الذى تسيطر عليه أوكرانيا.

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