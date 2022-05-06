تحرك أوكرانى بشأن إجلاء مدنيين من ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، إجلاء نحو 500 مدنى حتى الآن من ماريوبول، لافتًا إلى استمرار عمليات الإجلاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان زيلينسكى قال خلال كلمته اليومية عبر الفيديو، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن الجيش الروسى استخدم قرابة 2014 صاروخًا ضد أهداف متنوعة فى الحرب على أوكرانيا، إضافة إلى تسجيل نحو 2682 غارة جوية بالفعل منذ بداية غزو الجيش الروسى لأوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى. وأضاف زيلينسكى أن "كل من تلك العمليات تعنى الموت لشعبنا، والدمار لبنيتنا التحتية"، لافتًا إلى المنشآت الصحية الأوكرانية وحدها تضررت بشكل كبير، وأن الأضرار لحقت بـ400 منشأة صحية تقريبًا.

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