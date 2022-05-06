النمسا: حظر استيراد الغاز الروسى خط أحمر ولن نتحمله

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة لها مع مجموعة فونك الإعلامية، نُشرت اليوم الجمعة، قالت وزيرة الاقتصاد النمساوية: "حظر الغاز خط أحمر واضح للنمسا"، مشددة على عدم جواز إرسال الإشارات حول ذلك ذلك الأمر طالما أنه من الصعب تطبيقه.

وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أضافت شرامبوك: "لا يمكن لبلادنا، وكذلك ألمانيا، تحمل ذلك"، لافتة إلى أن "هناك رفض مؤكد لذلك من الجانب النمساوى، وكذلك من الجانب الألمانى، لأن الحظر سيضر أكثر مما ينفع".

كما اقترحت الوزيرة النمساوية على الاتحاد الأوروبى استخدام التكسير لإنتاج الغاز، قائلة: "هناك طرق لاستخراج الغاز الصخرى بطريقة صديقة للبيئة، ويجب ألا نتجاهل التطور الكبير الذى حدث فى هذه التكنولوجيات".

كذلك، شددت وزيرة الاقتصاد فى النمسا على ضرورة إقامة شراكات جديدة مع بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، فى مجال تطوير الطاقة الشمسية والهيدروجين.