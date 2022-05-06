بسبب جونسون.. حزب المحافظين يتكبد خسائر فى انتخابات بريطانيا المحلية

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه وفقًا للنتائج الأولية، فقد حزب المحافظين 53 مقعدًا فى المجالس المحلية، وكسب حزب العمال المعارض الرئيسى مقعدًا واحدًا، وحزب الليبراليين الديمقراطيين 27 مقعدًا.
ومن المقرر أن تقدم حصيلة النتائج الإجمالية المقرر إعلانها فى وقت لاحق اليوم الجمعة، أهم صورة للرأى العام منذ فوز جونسون بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عامًا فى الانتخابات العامة عام 2019، حيث أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات فى 32 منطقة فى لندن.
ويأتى الاقتراع المحلى كأول اختبار انتخابى لجونسون منذ توليه منصبه، بعدما خالف القانون، وتم تغريمه الشهر الماضى بسبب حضوره تجمع عيد ميلاد فى مكتبه فى عام 2020، بما يخالف قواعد التباعد الاجتماعى المعمول بها آنذاك للحد من انتشار كوفيد-19.
وبحسب الوكالة، قال جون كيرتس، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة ستراثكلايد، إن "هذه النتائج تؤكد أن المحافظين عانوا قدرًا من رفض الناخبين".
وتحسم الانتخابات التى أجريت، أمس الخميس، ما يقرب من 7000 مقعد فى المجالس المحلية، بما فى ذلك جميع المقاعد فى لندن واسكتلندا وويلز، وثلث المقاعد فى معظم بقية أنحاء إنجلترا، فيما تشير النتائج إلى أن حزب جونسون "المحافظين" قد فقد السيطرة على معقله الرئيسى فى لندن فى منطقة واندسوورث، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978.
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