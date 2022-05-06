وأخيراً وصلت السعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية وأسعار خيالية مميزات جبارة

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية وأسعار خيالية مميزات جبارة، يتم البحث في الوقت الحالي عن مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022، فقد حرصنا على أن نتعرف سوياً على مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022، وكل ما تتمتع به من خواص القيادة السهلة والمريحة للغاية والتي تتواجد بالسيارة، بالتزامن مع اهتمام الشركة المنتجة لسيارة تويوتا على أن توفر العديد من التجهيزات والتقنيات الهامة التي تجعل هذه السيارة من الشاحنات القوية التي تتمكن من السير على الطرق الصعبة والمنحدرات، وسوف نتعرف اليوم على مواصفات ومميزات وأسعار السيارة.

سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية

تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر الكثير من الموصفات التي تؤهلها للسير على الطرق الصعبة والمنحنيات بشكل ثابت بسبب طول العجلات في القاعدة.

من أهم المواصفات الموجودة داخل سيارة تويوتا فورتشنر أن توفر لك الثبات والقوة المستمر بالسير على الطرق.

أن توفر لك الثبات والقوة المستمر بالسير على الطرق. مع تصميم خارجي أنيق وصلب والذي يقاوم كافة المصاعب والمهام الشاقة.

يوجد بالسيارة محرك بسعة 2700 سي سي، ويولد عنه قوة 165 حصان.

وذات عزم دوران يصل حتى 245 نيوتن لكل متر.

الجنوط الخاص بالعجلات ذات قياس يبلغ 17 بوصة، وبوزن يصل حتى 2620 طن.

سعة خزان الوقود تبلع 180 لتر، ومتوفر بالداخل مكيف هواء يعمل بالريموت كنترول.

تحتوي على مكابح مانعة للانغلاق وتعمل بتقنية إي بي إس، ومتوفر بها نظام الكبل بتقنية إي بي دي من أجل ضمان التحكم الكلي بالسيارة بطريقة متساوية.

متوفر بها وسائد هوائية لتقلل من التعرض للرضوض والصدمات.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

سيارة تويوتا فورتشنر تأتي بتصميم قوي ومتين وبسعة تبدأ من 2500 سي سي.

تأتي بتصميم قوي ومتين وبسعة تبدأ من 2500 سي سي. ومتوفر بها جنوط مصنع من المعدن بمقاس 17 بوصة ومتوفر بها حوالي 7 مقاعد.

تستطيع تعديل وضعية المقاعد بطريقة إلكترونية من خلال تقنية الكهرباء.

السيارة متوفرة بقادة عجلات متميزة للغاية وتعمل بطريقة مثالية وتكون ثابتة على الطرق الصعبة.

السيارة تتسارع بحوالي 10 ثواني فقط، ولديها صندوق خلفي كبير.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022