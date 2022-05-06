نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وأخيراً وصلت السعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية وأسعار خيالية مميزات جبارة في المقال التالي
سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية وأسعار خيالية مميزات جبارة، يتم البحث في الوقت الحالي عن مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022، فقد حرصنا على أن نتعرف سوياً على مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022، وكل ما تتمتع به من خواص القيادة السهلة والمريحة للغاية والتي تتواجد بالسيارة، بالتزامن مع اهتمام الشركة المنتجة لسيارة تويوتا على أن توفر العديد من التجهيزات والتقنيات الهامة التي تجعل هذه السيارة من الشاحنات القوية التي تتمكن من السير على الطرق الصعبة والمنحدرات، وسوف نتعرف اليوم على مواصفات ومميزات وأسعار السيارة.
سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية
- تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر الكثير من الموصفات التي تؤهلها للسير على الطرق الصعبة والمنحنيات بشكل ثابت بسبب طول العجلات في القاعدة.
- من أهم المواصفات الموجودة داخل سيارة تويوتا فورتشنر أن توفر لك الثبات والقوة المستمر بالسير على الطرق.
- مع تصميم خارجي أنيق وصلب والذي يقاوم كافة المصاعب والمهام الشاقة.
- يوجد بالسيارة محرك بسعة 2700 سي سي، ويولد عنه قوة 165 حصان.
- وذات عزم دوران يصل حتى 245 نيوتن لكل متر.
- الجنوط الخاص بالعجلات ذات قياس يبلغ 17 بوصة، وبوزن يصل حتى 2620 طن.
- سعة خزان الوقود تبلع 180 لتر، ومتوفر بالداخل مكيف هواء يعمل بالريموت كنترول.
- تحتوي على مكابح مانعة للانغلاق وتعمل بتقنية إي بي إس، ومتوفر بها نظام الكبل بتقنية إي بي دي من أجل ضمان التحكم الكلي بالسيارة بطريقة متساوية.
- متوفر بها وسائد هوائية لتقلل من التعرض للرضوض والصدمات.
مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- سيارة تويوتا فورتشنر تأتي بتصميم قوي ومتين وبسعة تبدأ من 2500 سي سي.
- ومتوفر بها جنوط مصنع من المعدن بمقاس 17 بوصة ومتوفر بها حوالي 7 مقاعد.
- تستطيع تعديل وضعية المقاعد بطريقة إلكترونية من خلال تقنية الكهرباء.
- السيارة متوفرة بقادة عجلات متميزة للغاية وتعمل بطريقة مثالية وتكون ثابتة على الطرق الصعبة.
- السيارة تتسارع بحوالي 10 ثواني فقط، ولديها صندوق خلفي كبير.
أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- أصبحت سيارة تويوتا فورتشنر في الوقت الحالي من أفضل وأقوى السيارات الموجودة بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية.
- ويتم القيام بتحديد السعر على حسب التجهيزات والتقنيات التي تتواجد بالسيارة.
- ويبلغ سعرها حوالي 167 ألف ريال سعودي في سوق السيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وأخيراً وصلت السعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 بمواصفات عالمية وأسعار خيالية مميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.