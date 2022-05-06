روسيا: ممثلو واشنطن يشوهون تصريحات موسكو حول السياسة النووية

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" –أن روسيا لا تهدد الولايات المتحدة وحلفائها فى أوروبا.

وأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا موجة من التشويه الصريح لتصريحات المسؤولين الروس حول السياسة النووية لموسكو، لافتا إلى أن هذا التشويه لا يأتى فقط من وسائل الإعلام الأمريكية ولكن أيضا من ممثلى الإدارة الأمريكية.

وشدد على أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأزمة الأوكرانية، وأن الروس مضطرون للتحذير من المخاطر الناشئة المرتبطة بتدخل دول الناتو فى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأوضح أنه بفضل الجهود الروسية تم تمديد معاهدة ستارت فى فبراير 2021 خمس سنوات"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هى المعيار الذهبى المعترف به عالميا فى مجال الحد من التسلح النووي.

وأشار إلى أن واشنطن جمدت من جانبها الحوار الثنائى حول القضايا الاستراتيجية الذى انطلق فى قمة جنيف، مما عرض للخطر آفاق الحفاظ على أسس الحد من التسلح، مبينا فى الوقت ذاته أن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المشاورات عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لذلك.