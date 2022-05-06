نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي موعد نزول راتب شهر مايو 2022 _1443 بالسعودية… كم باقي على صرف الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد نزول راتب شهر مايو 2022 _1443 بالسعودية تساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد نزول الرواتب مايو 2022م، حيث أنه قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد صرف الرواتب للعاملين والمستفيدين من خدمات المملكة، وفي سطور مقالنا التالية سنقوم بتوضيح موعد الصرف حيث أن الراتب هو أكثر ما ينتظره الإنسان و أكثر ما يعمل من أجله حتى يستطيع تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته وخاصة بعد حالة الغلاء المنتشرة و التي نعاني منها وأن الراتب لا يكفي حتى انتهاء الشهر.

موعد نزول الرواتب مايو 2022م في السعودية

قامت وزارة المالية السعودية بأمر من الحكومة بالكشف عن موعد صرف رواتب شهر مايو الجاري لعام 2022م حيث أكدت أنه يتم صرف الرواتب في يوم السادس والعشرين من شهر مايو 2022م والذي يوافق في التاريخ الهجري يوم الخامس والعشرين من شهر شوال 1443هـ وهي رواتب كل من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

مواعيد فتح البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية

بينما كشف البنك المركزي السعودي عن موعد فتح البنوك في المملكة حيث أن مواعيد العمل لا تزيد عن ست ساعات حيث أنها تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية أسبوعية.

موعد بدء الدوام الرسمي 1443هـ في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد بدء الدراسة والعمل في كل قطاعات المملكة العامة والخاصة بعد إجازة عيد الفطر المبارك وأكدت أنه من المفترض أنه سيتم العودة الرسمية ابتداءً من يوم السبت الموافق السابع من مايو 2022م والذي يوافق يوم السادس من شهر شوال العربي 1443هـ بعد إجازة دامت لأكثر من سبع أيام من يوم الثامن والعشرين من رمضان 1443هـ حتى غدًا الجمعة الرابع من مايو 2022م والإجازة شملت أيام عيد الفطر ويوم الخميس حيث أن الجمعة و السبت هما يومي عطلة رسمية في المملكة ولكن هناك بعض الجهات التي لا تعتبر السبت ضمن عطلات الأسبوع الرسمية.