الرئيس الأوكرانى: روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع فوق المصنع التقطتها عدسات طائرة بدون طيّار. قبل ذلك نفى المتحدث باسم البنتاغون جون كيربى قيام الولايات المتحدة بتزويد السلطات فى كييف بمعلومات استخبارية حول مكان وجود القادة العسكريين الروس فى أوكرانيا. وأكد كيربى أن الولايات المتحدة توفر معلومات استخباراتية فى ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين على حماية بلادهم، وأضاف أن واشنطن لا تشارك فى اتخاذ القرارات بشأن اختيار أهداف الضربات العسكرية الأوكرانية.

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