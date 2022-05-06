موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443 وهل هي حضوري ام عن بعد التعليم

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عمر شويل - جدة موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث وهل هي حضوري ام عن بعد يتساءل العديد من الأشخاص حول موعد اختبار الفصل الدراسي الثالث للمراحل الدراسية المختلفة بالمملكة السعودية وذلك بعد ما طرا من تغيير وتطوير للمناهج الدراسية مؤخرا، وهل سوف يكون الاختبار حضوري أم عن بعد، كما يرغب الكثيرون في معرفة موعد إجازة الصيف النهائية وذلك ما سنجيب عنه من خلال مقالنا.

هل الاختبارات عن بعد أم حضوري

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث وهل سوف تكون حضوريا أم عن بعد، حيث إن تلك السنة هي التي يتم اعتماد فيها الفصل الدراسي الثالث لأول مرة على مستوى جميع مدن المملكة، وذلك لأن ذلك التغيير سيساعد على تحسين مستويات الطلاب التعليمية من أجل تحقيق أهداف أكثر.

وعندما تنتهي الامتحانات لذلك الفصل الدراسي سوف تبدأ إجازة الصيف مباشرة، وسوف تكون امتحانات الفصل الدراسي الثالث حضورية لكافة المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، وذلك قياسا عما كان في الفصل الدراسي الثاني، في المراحل التعليمية المختلفة.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

لقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث، وسوف يكون يوم ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٣، وهو موافق يوم الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢، ولقد قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد جميع الامتحانات منذ بداية السنة، وأيضا قاموا بتحديد موعد إجازات المملكة الرسمية وأيضا الإجازات المطولة، وقاموا بتحديد كيفية الدراسة في هذه السنة الدراسية وتحت أي ظروف.

بداية الدراسة عام ١٤٤٤

لقد كثرت الأخبار حول موعد بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية لعام ١٤٤٤، ولكن وزارة التعليم السعودية لم تقم بنشر أي أخبار بخصوص موعد بداية الدراسة لعام ١٤٤٤، كما قامت الوزارة بحذف رسائل في نظام نور التعليمي الموجود على الإنترنت وذلك لأنها معلومة خاطئة عن الموعد القديم للدراسة قبل التطوير الأخير كما ناشدت وزارة التعليم السعودية بعدم إتباع تلك الأخبار الكاذبة وتصديقها، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد الامتحانات ونهاية الفصل الدراسي الثالث وبداية إجازة الصيف وبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ قريبا من خلال مواقعها الرسمية.