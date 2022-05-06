العالم اليوم - مقتل 53 شخصا في انهيار مبنى في تشانغشا بالصين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 مايو 2022 05:15 صباحاً - أفادت محطة (سي.ٍسي.تي.في) التلفزيونية الرسمية في الصين أن 53 شخصا لقوا حتفهم عندما انهار مبنى سكني في مدينة تشانغشا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات إنقاذ على مدى أيام.

وانتشل رجال الإنقاذ عشرة ناجين من تحت أنقاض المبنى المكون من ثمانية طوابق في مقاطعة هونان والذي انهار في 29 أبريل، وفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية.

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