نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمنتهى السهولة.. طريقة تنزيل اصدار لعبة جاتا ثيفت اوتو 5 للهاتف الأندرويد grand theft auto في دقايق بالخطوات في المقال التالي
طريقة تنزيل اصدار لعبة جاتا ثيف اوتو 5 بعد الإعلان عن نزول إصدار من لعبة جاتا ثيفت اوتو ٥ قام العديد من محبي اللعبة بالبحث حول الطريقة الأسهل لتحميل آخر إصدار منها والتعرف على الشروط الجديدة لتنزيلها، حيث قد تحتاج إلى بعض الإمكانيات حتى تتمكن من تشغيل لعبتك وخاصة على أجهزة الكمبيوتر، والتي سنعمل على توضيحها تفصيلا من خلال ذلك التقرير، حيث نرصد التفاصيل الكاملة للعبة الرائعة التي يحبها العديد من الأشخاص.
طريقة تحميل لعبة جاتا ثيفت اوتو ٥ الجديدة بسهولة
لكي تتم عملية تنزيل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو ٥ الجديدة يجب أن يتم إتباع بعض الخطوات الأساسية بالترتيب، ومنها أولاً: تأكد من تشغيل خدمة الإنترنت على الكومبيوتر الخاص بك، ثم قم بالدخول على (Google Play)، ثانياً: ثم قم بكتابة (لعبة جاتا ثيفت اوتو ٥ الأصيلة) في مكان البحث، وثالثاً: وبعد أن تظهر اللعبة الأصلية أمامك، قم بالضغط على كلمة (تثبيت)، ورابعاً: وفي النهاية قم بالانتظار حتى يتم تثبيت آخر إصدار من اللعبة، وأخيراً يمكنك حينها فتح اللعبة وعمل حساب جديد من أجل تجربة اللعبة بسهولة.
شروط تحميل لعبة جاتا ثيفت اوتو ٥ على الكمبيوتر
قامت إدارة اللعبة بإيضاح بعض الشروط التي يجب أن تتوافر عند تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو ٥ وذلك حتي يتم التنزيل بشكل سليم، ومنها ما يأتي:
- أولاً: يجب أن يحتوي الجهاز على نظام التشغيل (Win 10) بمعمارية 64 بت
- ثانياً: يجب أن يتوفر معالج سداسي النواه من فئة (Intel Core i5-10500) بسرعة 3.1 جيجا، أو (AMD Ryzen R7 1700).
- ثالثاً: يجب أن تكون مساحة التخزين الداخلية لا تقل عن 65 جيجا بايت داخل الجهاز.
- رابعاً: يجب أن يكون كارت الشاشة من فئة (AMD Radeon RX 5700 8GB) أو فئة (NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB)
- خامساً: ضرورة توافر شبكة انترنت سريعة جداً.
- سادساً: يجب ألا تقل ذاكرة الوصول العشوائية (الرامات) في الجهاز عن 16 جيجا رام.
- سابعاً: أما عن الفيديو رام (VRAM) فيجب أن تصل مساحته إلى 8 جيجا بايت.
- ثامناً: يجب أن يكون كلا من الجهاز وكارت الشاشة يدعمان برنامج (DirectX 12).
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