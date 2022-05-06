نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان الرسمي عن لعبة eFootball pes 2022 تعرف على طريقة التنزيل على الجوال والفرق المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة كونامي konami للألعاب بالإعلان عن التحديث الرئيسي والذي طال انتظاره لإصدار لعبة eFootball 2022 والذي أصبح متاح من خلال الموقع الرسمي للعبة، وأصبح في إمكان الجميع تنزيلها والبدء في لعب كرة القدم في الإصدار الأخير للعبة الأشهر حول العالم، وذلك سواء من خلال الكمبيوتر أو الجوال أو البلاي ستيشن أو الإكس بوكس، ومنذ أن تم الإعلان عن صدور اللعبة الجديدة وشهدت المحركات الكثير من عمليات البحث عن تنزيل اللعبة التي كان ينتظرها الكثيرين في مختلف دول العالم.

التحديث الجديد للعبة eFootball pes 2022

ويعد الإصدار الجديد من اللعبة التي تم تغيير المسمى الرسمي الخاص بها من pes إلى eFootball مختلف تمامًا عما كانت عليه خلال الإصدارات السابقة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المطورة اللعبة عن قيامها بالكثير من التعديلات التي تجعلها أفضل من جميع الجوانب، وأصبح أسلوب لعبها أكثر سلاسة ومرونة من السابق، ورغم أن ذلك هو الإصدار الأول للعبة ولا يوجد بها سوى تسعة فرق فقط يمكن اللعب بها ولكن الشركة أعلنت بأنه سوف يتم إضافة باقي الفرق خلال الفترة المقبلة، والأندية المتاحة الآن في اللعبة هي:

برشلونة الأسباني.

بايرن ميونيخ الألماني.

يوفنتوس الإيطالي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أرسنال الإنجليزي.

كورنثيانز البرازيلي.

فلامنغو البرازيلي.

ساو باولو البرازيلي.

ريفر بلايت الأرجنتيني.

كما شهدت الفترة الماضية الحصول على الحقوق الخاصة ببعض الأندية الاخرى والتي سوف تضاف إلى اللعبة مثل بعض الأندية الإيطالية وهم نابولي وأتالانتا وروما ولاتسيو، وأندية سلتيك ورينجرز من اسكتلاندا، بالإضافة إلى زينيت الروسي.

متى تصدر لعبة 2022 eFootball بشكل رسمي على الجوال

ورغم صدور لعبة eFootball 2022 رسميا على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن وإكس بوكس إلا أنه من سوء الحظ لعشاق اللعب على الجوال فإن النسخة الخاصة بالموبايل لم تصدر بعد، ولكن وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الشركة فإن نسخة الجوال سوف تصدر قريبا، كما أنه يمكن لعب نسخة eFootball 2021 والتي متاحة لجميع الجوالات سواء من يعملون بنظام التشغيل أندرويد أو ios، ولكي يتم تحميلها يجب إتباع الخطوات التالية:

فتح المتجر الخاص بك سواء جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي ios.

كتابة اسم اللعبة “eFootball 2021” في صندوق البحث.

سوف تظهر لك اللعبة وبجوارها خيار التنزيل.

يتم الضغط على “تنزيل”.

سوف تبدأ اللعبة في التحميل على الجوال.

يمكنك بعد ذلك البدء في اللعب بعد اختيار الفريق الذي ترغب به.

وأعلنت الشركة بأنها سوف تتيح للمستخدمين لنسخة 2021 بنقل ما وصلوا إليه من تقدم إلى نسخة 2022 بعد صدورها الرسمي والذي اقترب بشكل كبير، كما تم الإعلان بأن اللعبة سوف تكون مجانية من خلال الجوال ولا يتم دفع شيء عند تنزيلها، ولكن سوف تحتوي اللعبة على بعض الخدمات المدفوعة والتي لن تكون باهظة وذلك لمن يرغبون في تحسين الفريق الخاص بهم بشكل سريع ولكن لن تكون ملزمة للجميع.

الإمكانيات المطلوبة للعب eFootball pes 2022 بأعلى كفاءة

وقد أعلنت الشركة المطورة للعبة بأنها عملت على جعلها تعمل بأفضل شكل وذلك من خلال تطويرها على العمل على جميع الأجهزة وبمختلف أنظمة التشغيل، ولكن كلما كانت إمكانيات الجوال أعلى كلما كانت تعمل بشكل أفضل ويمكنك الاستفادة بكافة التطويرات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية والحصول على أفضل صورة وجودة عالية من الجرافيك الذي شهد تحديث كبير عن النسخ الماضية جعلها مشابهة للواقع بشكل كبير من خلال أوجه اللاعبين وغيرها من الأمور التي تشعرك بأنك في مباراة حقيقية.

ورغم المنافسة القوية التي دائما ما تشهدها اللعبة مع لعبة فيفا fifa التي تعد من الألعاب القوية في مجال كرة القدم إلا أن بيس ما زالت لها شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتعمل دائما الشركة على تطويرها من أجل الوصول إلى أفضل نقطة من حيث الجودة ودقة الأداء والواقعية.