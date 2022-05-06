جرافيك رائع وجديد شرح grand theft auto على الهاتف بكل المزايا الجديدة gta 5 على الاندرويد

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عمر شويل - جدة جرافيك رائع وجديد شرح المزايا الجديدة بتنزيل gta 5 على الاندرويد تعتبر لعبة GTA 5 من أقوى ألعاب الأكشن المنتشر استخدامها حالياً، حيث قامت شركة روكستار بإطلاقها في عام 2013 وحينها حققت اللعبة نجاح كبير جدا، ولكن مؤخرا تم تطوير اللعبة لتتناسب مع جميع انواع الأجهزة من الهواتف المحمولة حيث أصبح بإمكانك تجميلها وتجربتها على الاندرويد.

لعبة5 GTA جراند ثيفت اوتو الأصلية للاندرويد

كيفية تحميل جراند ثيفت اوتو في بداية الأمر كانت لعبة GTA خاصة بأجهزة الكمبيوتر فقط، لذلك كان أمرا صعبا على الجميع، ولكن قامت الشركة بتوفير نسخة للاندرويد، لذلك يمكن تحميلها الآن من ميديا فاير، ويمكنك الاستمتاع بها في أي وقت، وتقوم اللعبة بدعم نظام اللعب الفردي واللعب الجماعي، لذلك يمكنك اللعب بدون وجود صديق معك، أما إذا كنت تقوم باللعب مع أصدقائك فيمكنك أن تقوم بإجراء تجربة ممتعة جدا.

مزايا تحميل GTA 5 للاندرويد

القصة: في بداية العبة تقوم باختيار شخصية تمثلك في اللعبة وهناك ثلاث شخصيات يمكنك الاختيار من بينهم، وكل شخصية لها نقاط قوة ونقاط ضعف، ثم بعد ذلك قم بالانضمام إلى واحدة من عصابات المافيا، وقم بتقوية نفسك جيدا لان العصابات تتسابق في الحصول على بطل قوي، وسوف تسند إليك العديد من المهام التي يجب أن تتم في سرية، وسوف تكلف بمهام أخرى سوف يراك فيها أشخاص أخرون، وعندما تقوم بتحميل لعبة GTA Vسوف يكون هناك أفراد آخرين يعانونك، وسوف يكون هناك أشخاص مسئولين عنهم، ويجب عليك أن تقوم بأداء مهامك الخاصة

المهام: تتميز المهام بأنها متنوعة، وخاصة بعد أن تتقدم في المستوى سوف يسند إليك العديد من المهام مثل سرقة السيارات وغيرها، ويمكن أن يقوم رئيس العصابة بتكليفك بمهمة قتل سرية، ويتوجب عليك قتل شخصية من الشخصيات المشهورة، ولكن يجب أن تكون جدير بالثقة أولا.

الأسلحة: تتميز لعبة GTA 5 للاندرويد بأنها متنوعة في الأسلحة، وسوف يتم إعطائك عدد كبير من الأسلحة، وسوف تكون قادر على أخذ أسلحة التفجير ولكنها أسلحة محدودة جدا.

المركبات: يوجد عدد كبير من السيارات والدرجات البخارية، ويمكنك شراء أي سيارة تريد وتقوم بقيادتها، أو يمكنك سرقتها حتى تستطيع الهروب من الأعداء بسهولة، وتتميز تلك السيارات بسرعتها الكبيرة.

تنوع الشخصيات: في الأجزاء الأولى من اللعبة كان هناك شخصية واحدة فقط، بينما في تلك النسخة تستطيع أن تقوم بتغير الشخصية الخاصة بك في أي وقت، وذلك عندما تشعر أن البطل غير مناسب لتأدية مهمات معينة.