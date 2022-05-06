نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وتفتيح اليدين والبشرة من اول مرة بخلطة سحرية منزلية بمكونين فقط لن تصدقي ماهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني العديد من الفتيات من سواد أيديهن ، فالكثير من الناس يجربون طرقًا مختلفة لتبييض أيديهم ، ويحدث اسوداد الأيدي بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس. ينتج جلدنا مادة الميلانين لحماية نفسها من أشعة الشمس القاسية ، والمزيد من الميلانين يعني الجلد البني. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب اسمرار جلد اليدين والقدمين ، بما في ذلك الأوساخ والأدوية والعوامل البيئية والكيميائية والعدوى والالتهابات والتعرض لأشعة الشمس الضارة. تقدم العديد من شركات التجميل ومستحضرات التجميل أيضًا علاجات تفتيح شائعة في الصيدليات ، ولكن هناك أيضًا العديد من الأطعمة التي يمكن وضعها موضعياً للمساعدة في تفتيح بشرتك. فيما يلي أكثر الطرق فعالية لتبييض يديك

خلطة تبييض اليدين والبشرة من اول مرة

الارز لتبييض اليدين

يعد الارز من المواد المبيضه للبشرة وتعمل على تلطيف وتنظيف البشرة وهذا لاحتوائه على فيتامين c وفيتامين e المغذي للبشرة والجلد فهذا الماسك يعتبر الاشهر على الاطلاق في تبييض اليدين

مكونات خليط الارز لتبييض اليدين :

نصف كوب ارز مطحون

حليب

ماء دافئ

الطريقة :

قومي بطحن الارز ليصبح ناعم ، ثم قومي بمزج الارز والحليب والماء سويا لتشكيل قوام مثل العجينة ، ثم قومي بفرد الخليط على اليدين وتركه مدة ثلاثين دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ قومي بتكرير الوصفة يوم بعد يوم وستلاحظين الفرق ، يمكنك استخدام الخليط على البشرة والرقبة

لبن الزبادي لتبييض اليدين

يعمل الزبادي على تبييض البشرة وترطيب الجلد والتخلص من البقع الداكنه ، لذا ينصح بااستخدامه قبل النوم ليلا لتجنب تفاعله مع حرارة الشمس

قومي بوضع الزبادي على اليدين ثم قومي بفرده وتدليكه ثم قومي بغسله بالماء الدافئ ، يستخدم هذه الوصفة يوميا وستلاحظي الفرق في اول اسبوع

الليمون لتبييض اليدين والقدمين

يساعد الليمون بانه يقوم بالتخلص من الجلد الميت وتقشير البشرة ولتخلص من تصبغات البشرة والاماكن الداكنه

لذا قومي بتقسيم الليمون الى نصفين وبواسطة نصف الليمون قومي بتدليك اليدين والاصابع جيدا وات كنتي تعاني من حساسية الليمون لا تستخدمي هذه الوصفة

خلطة الكركم لتبييض اليدين

قومي بمزج ملعقة من الكركم وملعقة من الماء وملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من جل الصبار ، قومي بوضع الخليط على يديكي مدة ستين دقيقة ثم قومي بغسلها بالماء الدافئ