نتيجة قرعة امريكا 2022 رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا اللوتري

نتيجة الهجرة العشوائية اللوتري قرعة أمريكا إن برنامج الهجرة العشوائية الأمريكية من البرامج التي قام الكونجرس الأمريكي باعتمادها خلال الفترة الجارية، وذلك حتى يستطيع الأفراد الحصول على الإقامة إقامة كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قيامهم ببعض الخطوات الرسمية، حيث يمكن لجميع المتقدمين القيام بالاستعلام الآن عبر موقع نتائج القرعة الأمريكية اللوتري والتي سنعمل على توضيحها من خلال مقالنا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية

يتساءل العديد من الأشخاص المتقدمين حول نتيجة الهجرة العشوائية الأمريكية، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة هل تم قبولهم أم لا، ويمكنك معرفة نتيجة الهجرة الشرعية الأمريكية مجانيا وذلك عن طريق موقع نتائج القرعة الأمريكية اللوتري ، وإذا قمت بنسيان الرمز السري يمكنك الحصول عليه مرة أخرى عن طريق القيام ببعض الخطوات.

خطوات معرفة نتيجة قرعة أمريكا 2022

يمكننا الاستعلام عن نتيجة قرعة أمريكا 2022 من خلال القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع نتائج القرعة الأمريكية اللوتري.

سوف يوجد العديد من الخانات أمامك، قم باختيار check status.

ثم قم بالضغط على continue.

ثم قم بكتابة الرقم التأكيدي الخاص بك، والذي قمت بالحصول عليه عند التسجيل.

ثم قم بكتابة البيانات الخاصة بك

ثم قم بكتابة تاريخ ميلادك الصحيح.

ثم قم بالنقر على submit.

طريقة استرجاع الرقم السري للتأكيد للقرعة الأمريكية اللوتري

إذا قمت بنسيان الرقم السري أو رقم التأكيد الخاص بك، يمكنك الحصول عليه مرة أخرى، عن طريق القيام بالخطوات التالية:

عندما تقوم بالدخول على موقع نتائج القرعة الأمريكية، قم بالضغط على Forgot Confirmation Number وسوف ستنتقل إلى صفحة جديدة، ثم قم بإدخال المعلومات الخاصة بك بشكل سليم، وهي كالآتي (السنة- الاسم الشخصي كما قمت بالتسجيل به من قبل- الاسم العائلي كما قمت بالتسجيل به من قبل- الاسم الثلاثي إذا كان لك اسم ثلاثي- تاريخ الميلاد الخاص بك- البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به)، ثم قم بإدخال رمز التحقق وذلك حتى تثبت أنك لست روبوت، ثم بعد ذلك انتظر وسوف تصل إليك رسالة على البريد الإلكتروني، وسوف يكون بها رقم التسجيل الخاص بك.