بايدن: الأمريكيون أمة مهاجرين وهذه هى قوتنا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن: "نحن أمة مهاجرين. نقول ذلك، لكن الناس يتصرفون وكأنهم لا يصدقون ذلك. وهذه هى قوتنا". وتحتفل الولايات المتحدة فى الخامس من مايو، بيوم الصداقة الأمريكية المكسيكية، كما تحتفل المكسيك بذكرى الانتصار فى المعركة مع جيش الإمبراطورية الفرنسية الثانية عام 1862.

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