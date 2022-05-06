مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب

جدة - نرمين السيد - اتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الغرب بأنه كان ينتظر الفرصة لشن حرب اقتصادية على موسكو والضغط عليها، مؤكدا أن ما تشهده أوكرانيا حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا.





ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن فاسيلى نيبينزيا: " انه يبدو وكأنكم كنتم تنتظرون هذه اللحظة لبدء تدوير عجلة القمع ضد روسيا. وإذا تحدثنا عن الحرب العالمية، فهى بلا شك تشن اليوم فى المجال الاقتصادي. وأضاف: "فضلا عن العدد الذى لا يحصى من العقوبات والحظر، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية، جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار، متسائلا: عن أى قانون دولى تتحدثون بعد ذلك؟".

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