نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للرجيم السريع اصنعي خبز الشوفان المشبع بمكونات بسيطة في المقال التالي

خبز الشوفان المشبع يعتبر من أفضل أنواع الخبز الصحية، التي يمكن تناولها اثناء أتباع حمية غذائية شديدة لإنقاص الوزن، لأنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويزيد حرق الجسم، ويمد الجسم بالطاقة والمعادن التي يحتاج إليها أثناء الحمية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل خبز الشوفان المشبع. مقادير عمل خبز الشوفان المشبع لسالي فؤاد: كوبان كبيران من الطحين الأسمر.

كأسان كبيران من الشوفان الغير ناعم.

١/٤ كأس كبير من الكينوا.

خمسون جرام جنين القمح.

٥٠ جرام من بذور الشيا.

ربع كأس كبير بذور الكتان.

١/٢ كأس كبير ماء دافئ.

نصف ملعقة كبيرة عسل أبيض.

عشرة جرام من الخميرة.

١/٤ كأس كبير من الزيت النباتي.

خمسون جرام لبن بودرة.

رشة من الملح. مقادير التقديم: كوب كبير من شرائح السلطة.

مائة جرام من الرومي المدخن.

بيض مسلوق، حسب العدد. طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع لسالي فؤاد: امزجي العسل الأبيض مع الخميرة، ومقدار الماء الدافئ جيدا، حتى يتكون مزيج متجانس. ضيفي الزيت النباتي والشوفان، واللبن البودرة، والملح، والكينوا إلى خليط العسل الأبيض، ثم قلبي جميع المكونات لمدة دقيقتين. اسكبي فوق خليط الزيت النباتي والعسل بالتدريج الطحين الأسمر، وبذور الشيا، وجنين القمح، وبذور الكتان، ثم اخلطي المكونات لمدة ربع ساعة، حتى تتكون عجينة متماسكة. قومي بفرد عجينة الشوفان على المنضدة، ثم قسميها إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم رصيها في صواني مدهونة بقليل من الزيت النباتي. ضعي صواني خبز الشوفان المشبع في فرن ساخن على حرارة 190 درجة، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، حتى ينضج الخبز ويكتسب اللون الذهبي والطعم المقرمش. وزعي الخبز في أطباق التقديم، ثم ضعي بجانبه الرومي المدخن، والبيض المسلوق، وشرائح السلطة، حتى يصبح خبز الشوفان المشبع جاهز للتناول. سر نجاح خبز الشوفان المشبع: ابتعدي عن وضع صواني الخبز في فرن بارد، يجب أن تجعلي الفرن سخن، حتى لا تجعلي عجينة الخبز جافة وقاسية. ضعي الخبز في وسط رف الفرن، حتى تأتي إليه الحرارة من جميع الجوانب. احضري صينية عميقة وضعي بها كوب كبير من الماء، ثم ضعيها على الرف السفلي الفرن أثناء طهي الخبز، حتى تحصلي على خبز ذهبي اللون. عمر شويل - جدة للرجيم السريع اصنعي خبز الشوفان المشبع بمكونات بسيطة - ثقفني

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