بمعلقة فازلين واحدة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في اسبوع واحد فقط ستلاحظين طول الرموش وكثافة حاجبك وثقله

إطالة الرموش والحواجب السميكة ليس بالأمر السهل. هذا يستغرق وقتا طويلا. لتحقيق ذلك ، يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام الرموش الصناعية ووشم الحواجب. لكن تم العثور على حل نهائي لهذه المشكلة في غضون أسبوعين فقط. لهذا ، يكفي مزيج من الفازلين وزيت جوز الهند. يغذي شعر الرموش والحواجب ويمنحه أيضًا لمعانًا جذابًا. يحتوي الفازلين على العديد من المواد التي تساعد على ترطيب وتقوية الرموش الهشة ، فهذه الصيغة تساعد على إطالة الرموش وجعلها لامعة وناعمة ، ويمكن استخدام هذه الطريقة على النحو التالي

خلطة الفازلين لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

كل انثى ترغب في الحصول على شكل جذاب وعيون جذابه لذا تسعى دائما لتطويل الرموش وهذا لاضفاء شكل جميل للوجه كما ان هذا سيتحقق بااستخدام خلطة الفازلين السحرية هذه

مكونات خلطة الفازلين لتطويل الرموش:

ملعقة من الفازلين

ملعقة زيت جوز الهند

طريقة عمل واستعمال خلطة الفازلين لتطويل الرموش :

قومي بخلط المكونين مع بعضهم البعض حتى يتكون خليط شبه متماسك حتى يتجانس ومن ثم قومي بااستخدام فرشاة من الماسكرا قديمة لديك قومتي بغسلها جيدا وتعقيمها ، قومي بغمسها في الخليط ووضعه على الرموش بالطريقة المعتادة للماسكرا ومرري الخليط على الحواجب ايضا او قومي بتدليك رموشك بااستخدام اصابعك او قطن بخليط الفازلين

كما يستخدم هذا الكريم ليلا قبل النوم يوميا للحصول على افضل النتائج مدة اسبوعان وستلاحظين النتيجة المبهرة لطول رموشك وتكثيف حاجبك

كما يستخدم خليط الفازلين وجوز الهند ايضا لنمو الشعر يمكنك استخدامه لتكثيف شعرك وتطويله بوضعه على جذور الشعر ومن ثم تقومين بغسله ، او يستخدم في ترطيب الشفايف المتشققه و الجافة ان كنت تعاني منها فهو خليط ترطيب رائع للجلد والشفاه

فوائد الفازلين للرموش والشعر