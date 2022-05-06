رئيس فلسطين يدين مقتل مدنيين إسرائيليين فى هجوم تل أبيب

جدة - نرمين السيد - واعتبر عباس فى بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا يؤدى إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع فى الوقت الذى نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد"ى

وحذر عباس من استغلال "الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطينى من قبل المستوطنين وغيرهم، معربا عن إدانته للاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتى خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار"ى

وأشار الرئيس الفلسطينى إلى أن "دوامة العنف" تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وشعوب المنطقةى

وقتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب أربعة بجروح مختلفة فى هجوم مساء اليوم فى مدينة إلعاد شرق مدينة تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل، بحسب مصادر طبية وأمنية إسرائيليةى