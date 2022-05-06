الجيش الإسرائيلى يقرر تمديد غلق الضفة الغربية حتى الأحد

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس الليلة تمديد غلق الضفة الغربية حتى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد وقوع هجوم فى تل أبيب أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح شديدة الخطورة.





وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن هذا القرر تم بعد تقييم الوضع الأمنى فى اجتماع جمع بين جانتس ورئيس الأركان الإسرائيلى أفيف كوخافى ورئيس جهاز الـ"شين بيت" رونين بار ومسؤولين كبار فى الجيش الإسرائيلى. جدير بالذكر أن هجوم الليلة فى تل أبيب يرفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الـ 6 أسابيع الماضية إلى 18 شخصا، إذ وقعت عمليات مماثلة فى بئر السبع، والخضيرة، وبنى باراك "تل أبيب"، وأريئيل.

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