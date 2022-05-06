الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحرب الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكرر الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن نظم بطلب واشنطن، أن "غزو أوكرانيا من جانب روسيا انتهاك لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".
أضاف "هذا يجب أن يتوقف، لما فيه خير الشعب الأوكرانى و(الشعب) الروسى والعالم أجمع".
وتوجه غوتيريش فى الآونة الأخيرة إلى موسكو وكييف للدفع باتجاه إجلاء المدنيين من ماريوبول والذين تمكن مئات منهم من مغادرة المدينة.
ودعا معظم أعضاء مجلس الأمن، بما فى ذلك الصين والولايات المتحدة وايرلندا وفرنسا والمكسيك، إلى "إنهاء الحرب".
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