توقعات موعد ظهور نتيجة اللوتري 2023 ورابط الاستعلام عن الهجرة العشوائية لأمريكا

موعد ظهور نتيجة اللوتري 2023، الذي يتوقع إعلانه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تمنح فيه الحكومة الأمريكية فرصة القبول لأكثر خمسين ألف تأشيرة حول العالم للراغبين في العيش بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدراسة أو العمل مجاناً، حيث لا يتكلف المتقدم أي مصاريف مالية أثناء التسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية والذي يفتح كل عام في بداية شهر أكتوبر للتسجيل في الهجرة العشوائية.

موعد ظهور نتيجة اللوتري 2023 المتوقع

يتوقع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية موعد ظهور أسماء المقبولين في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، يتمتع المقبولين في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا بالحصول على البطاقة الدائمة الجرين كارد.



رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

وفقاً للمواعيد المتوقعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لـ نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا يتمكن المتقدمين يوم السبت 7 مايو 2022 الدخول على رابط نتائج القرعة الأمريكية والاطلاع على النتيجة وفقاً لعدة خطوات بسيطة، بداية من الضغط على (check status) ومن ثم الضغط على استكمال أو continue ثم تسجيل البيانات المطلوبة كالتالي:

سجل رقمك الخاص الذي يبدأ ب 2023xxxx.

أكتب اسم العائلة.

سجل سنة الميلاد.

اكتب الرقم المرئي الظاهر أمامك.

الضغط على submit.

لحظات وتظهر أمامك نتيجة اللوتري الأمريكي 2023.

ماذا بعد الفوز بالهجرة العشوائية 2023

بعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي والفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا تحتاج إلى تجهيز الأوراق المطلوبة بعد الفوز بالهجرة العشوائية بداية من تعبئة نموذج DS 260 والذي يمكنكم الدخول عليه من خلال رابط الهجرة العشوائية .

والفوز بالهجرة العشوائية لأمريكا تحتاج إلى تجهيز الأوراق المطلوبة بعد الفوز بالهجرة العشوائية بداية من تعبئة نموذج DS 260 والذي يمكنكم الدخول عليه من خلال . عليكم بعد الانتهاء من ملئ نموذج ds 260 تجهيز كل من شهادة الميلاد موضح بها اسم الأب والأم وعليها الأختام التي توضح أنها شهادة رسمية.

يجب توفير شهادة (الفيش والتشبيه) توضح حسن سير وسلوك المتقدم وهل عليه أي أحكام جنائية أو قضائية، يتم إيجاد الفيش والتشبيه من قسم الشرطة أو مديرية الأمن، كما يجب تقديم شهادة الجيش وموقفة من الخدمة العسكرية.

إجراء الكشف الطبي في مركز طبي معتمد من قبل السفارة الأمريكية في البلد الذي يتقدم منها المواطن الراغب في الحصول على الهجرة لأمريكا، كما يجب توفير الصورة الشخصية ودفع الرسوم المطلوبة.

وصلنا لختام شرح موعد ظهور نتيجة اللوتري 2023 رسمياً ورابط الاستعلام عن الهجرة العشوائية لأمريكا.