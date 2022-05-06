نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور هو منصة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم بالمملكة، تم إطلاقها خطوة للأمام باتجاه تطوير التعليم بالمملكة، حيث تسهل المنصة الموحدة على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين التواصل ويربط جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة بقاعدة بيانات واحدة، وهذا أمر بالغ الأهمية سواء للطلاب أو للمؤسسات التعليمية.

أهمية تسجيل الطلاب في نظام نور

يوفر النظام أكبر عدد من الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في وقت واحد، ومن تلك الخدمات:

يقوم المعلم بتدوين درجات طلابه بشكل مباشر دون الحاجة لمدخلي بيانات.

يستطيع ولي الأمر معرفة نتائج أبنائه الطلاب فور اعتمادها على المنصة.

يمكن ولي الأمر من تسجيل أبنائه المستجدين في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من المنزل بكل سهولة.

يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب خاص به على النظام لمرة واحدة فقط، وهذا الحساب سوف تظهر به بيانات جميع أبنائه المسجلين بالمدارس السعودية في وقت واحد.

طريقة إنشاء حساب ولي أمر الطالب على نظام نور لأول مرة تتم بكل بساطة برقم الهوية أو بحساب منصة أبشر.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام 1444

تحدد وزارة التعليم خطة زمنية لتسجيل جميع الطلاب المستجدين بالمملكة بنظام نور سواء بمرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي، وذلك في كل من مدارس تحفيظ القرآن الكريم والأهلية والعالمية والحكومية.

وقد تم تحديد مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بنظام نور كالتالي:

تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية

يبدأ من الأحد 7 شوال 1443 هـ الموافق 8 مايو.

ينتهي عند تسديد الشواغر أو بحد أقصى 17 من شهر ربيع الأول 1444 هـ.

تقبل تلك المرحلة الطلاب من عمر 6 سنوات ناقص 90 يوم وحتى عمر 11 عام و3 أشهر.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية بالصف الأول الابتدائي

يبدأ تسجيل الطلاب بداية من 27 ذو القعدة 1443 هـ

ينتهي عند تسديد الشواغر أو بحد أقصى 17 من شهر ربيع الأول 1444 هـ.

ويتم قبول من هم بعمر خمس سنوات ونصف (ست سنوات ناقص 180 يوم).

تسجيل خريجي روضات المدارس الدولية والطلاب القادمين من الخارج بالصف الأول الابتدائي

يبدأ تسجيل الطلاب بداية الثلاثاء 23 محرم 1444 هـ.

وينتهي عند تسديد الشواغر أو في يوم 17 ربيع الأول 1444 هـ.

يتم قبول من هم بعمر خمس سنوات ونصف (ست سنوات ناقص 180 يوم).

تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال نظام نور

يتم تسجيل طلاب رياض الأطفال في نظام نور بداية من 28 رمضان 1443 هـ.

يستمر التقديم طوال العام الدراسي.

يمكن تسجيل أي طالب عمره أكبر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات.

وطريقة تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور تتم بكل سهولة، خاصة إذا كان ولي أمر الطالب له بالفعل حساب على النظام.