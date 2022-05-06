الأمم المتحدة: المدنيون أكثر المتضررين من النزاع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضافت المفوضية، خلال كلمتها التى ألقتها أمام مجلس الأمن أنه يجب إنهاء النزاع الروسى - الأوكرانى فورا. وأعلنت المفوضية، اليوم الخميس، تسجيل 3280 وفاة وإصابة3451 آخرين فى صفوف المدنيين الأوكرانيين فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وقالت إنه من بين القتلى 1183 رجلا و749 امرأة و72 فتاة و86 فتى و73 طفلا و1117 بالغا، لا يزال جنسهم مجهولا.

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