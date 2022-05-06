المستشار الألمانى يعلن عن زيارة قريبة لوزيرة خارجيته إلى كييف

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات شولتز فى مؤتمر صحفى عقده اليوم مع رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا فى برلين، وذلك بعد أسابيع من الخلاف بين برلين وكييف.

وبحسب تصريحات المستشار الألمانى فإنه وقبل ساعات قليلة، اتصل الرئيس الفيدرالى فرانك فالتر شتاينماير، الذى كان غير مرغوب فيه فى البداية فى كييف، بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.. وقال شولتز الذى لم يعلق فى البداية على أى خطط سفر خاصة به، إن هذا "شيء جيد".

فى غضون ذلك، أعلن رئيس البوندستاج بيربل باس عن زيارة أوكرانيا يوم الأحد كرئيس للبرلمان الالمانى، والذى سيعد أعلى منصب زار كييف من ألمانيا منذ اندلاع الحرب.

يشار إلى أن المستشار الألمانى لم يقم بزيارة كييف منذ بداية حرب الروسية فى 24 فبراير، وكان يتعرض أحيانا لانتقادات شديدة بسبب تحفظه وظهر مزيد من الانزعاج بعد أن رفض الجانب الأوكرانى زيارة الرئيس الالمانى شتاينماير إلى كييف فى منتصف أبريل.

و بسبب هذه الإهانة، صرح شولتس مرارا وتكرارا أنه لا يريد السفر إلى أوكرانيا فى الوقت الحالى.