قيس سعيد: القوات المسلحة دورها كبير فى حماية الوطن والحفاظ على تونس

جدة - نرمين السيد - وأطلع الرئيس التونسى - خلال لقائه اليوم مع وزير الدفاع التونسى عماد مميش - على جاهزية القوات المسلحة العسكرية، مشيدا بما بذلته القوات المسلحة العسكرية التونسية من جهود جبارة فى آداء واجبها فى تأمين الانتخابات والامتحانات ونجدة المواطنين ومواجهة جائحة كوفيد 19. من ناحية أخرى، استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث ناقش معاها مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادى.

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