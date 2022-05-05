تعيين كارين جان بيير سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض محل جين ساكى

جدة - نرمين السيد - وأثنى بايدن - فى بيان نقلته شبكة (سى.إن.بى.سى.) الإخبارية الأمريكية اليوم - على كارين بيير، قائلا: إنها لا تملك الخبرة لهذه المهمة "الصعبة" فقط، بل إنها ستواصل "قيادة الطريق فى التواصل بشأن عمل إدارة بايدن هاريس". وأضاف بايدن أن كارين سوف تكون أيضا "صوتا قويا يتحدث بالنيابة عنى وعن هذه الإدارة". وتشغل جان بيير حاليا منصب النائب الأول للسكرتير الصحفى للبيت الأبيض.

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