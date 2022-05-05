الحكومة الجزائرية تعد مشروع قانون جديدا لتعزيز الاستثمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، الذى ترأسه رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، فى بيان، أن مشروع القانون الجديد يكرس مبدأ حرية الاستثمار وتخفيف الإجراءات المتخذة لفائدة المستثمرين، ويسمح بتعزيز صلاحيات "الشباك الواحد" فى مجال مرافقة وتسهيل مهمة الاستثمار.

كما ينص مشروع القانون الجديد على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى من شأنها استحداث فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.